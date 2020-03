Coronavirus, Beneduce (Fi): “Regione sia vigile su mascherine”

“Ieri un comunicato dell’Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noto che in queste ore oltre 40 mila mascherine FFP2 sarebbero arrivate dalla Protezione Civile

nazionale per ospedali e 118. Non solo. Per le cosiddette ‘chirurgiche’, altre 40 mila unità sarebbero state consegnate ieri e ulteriori 300 mila oggi, attraverso una procedura Soresa. Chiediamo al presidente della Regione di vigilare sugli arrivi e di verificare che i dispositivi tutelino davvero chi è in prima linea nell’emergenza COVID-19”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Giungono sollecitazioni alle istituzioni da medici, infermieri, volontari sulla necessità di dotare i reparti più impegnati nell’assicurare cure e verificare la salute dei cittadini di dispositivi di protezione individuale. È la prima richiesta in assoluto. Serve un’azione concreta”, aggiunge la consigliera azzurra.

“Siamo davanti ad una emergenza senza precedenti e serve l’impegno di tutti. Concentriamoci sulle priorità e sosteniamo la nostra sanità regionale con ogni sforzo”, conclude Beneduce.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa