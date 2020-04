Coronavirus, Beneduce (Fi): “Regione segua esempio Napoli su accoglienza medici”

“Sull’accoglienza di medici, infermieri e operatori socio sanitari in prima linea in queste ore per fronteggiare l’emergenza COVID-19, la Giunta regionale segua l’esempio della manifestazione di interesse messa in campo dal Comune di Napoli, che ha compulsato e reperito 42 strutture alberghiere disponibili ad accogliere personale sanitario in questi momenti di difficoltà, dove tornare a casa dai propri bambini, familiari e genitori anziani dopo ore di servizio è dura. È un appello che avevamo lanciato già nei giorni scorsi e ora più che mai si avverte il bisogno di azioni concrete in questa direzione in tutta la Campania”. Lo dichiara Flora a Beneduce, consigliera regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità.

“Mi rivolgo al presidente De Luca e agli assessori Corrado Matera ed Antonio Marchiello, con delega rispettivamente al Turismo e alle Attività produttive, affinché pongano in essere ogni utile iniziativa per soddisfare questa richiesta di aiuto che proviene da chi sta in trincea per tutelare tutta la nostra comunità”, aggiunge Beneduce.

“In tutte le province vi sono richieste di questo tipo, non soltanto a Napoli e nell’hinterland partenopeo, serve una soluzione regionale. Il Comune capoluogo si è fatto carico delle spese di sanificazione di inizio e fine soggiorno e garantisce un forfait per coprire i costi delle utenze delle strutture. Anche la Regione dovrebbe immaginare un provvedimento di questo tipo per consentire al nostro personale sanitario di continuare a lavorare con serenità”, conclude Beneduce.

