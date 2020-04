Coronavirus, Beneduce (Fi): “Non dimenticare bambini autistici”

“In un momento così delicato per tutti, un’attenzione particolare deve essere rivolta ai bambini e ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico. La pandemia non può cancellare i loro diritti e le istituzioni sono chiamate a fare il massimo per garantire alle famiglie il supporto di cui necessitano”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“L’interruzione delle normali tecniche di terapia rivolte a persone autistiche, a causa delle limitazioni introdotte dall’insorgere dell’epidemia da COVID-19, sta arrecando danni incalcolabili. Bisogna pensare a misure incisive e concrete da adottare prima che tutto il lavoro di questi anni risulti vano”, aggiunge Beneduce.

“Nel giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo rivolgo un appello al presidente della Regione De Luca affinché ponga al centro dell’azione della sua Giunta cure e prestazioni appropriate dirette ai bambini unici e alle loro famiglie. Sappiamo di un sommerso molto accentuato legato alla crisi delle famiglie campane già prima del Coronavirus, servono strumenti che agevolino la socializzazione degli utenti e diano agli operatori garanzie per fare bene il proprio lavoro, anche attraverso incentivi regionali volti a far emergere dalla zona grigia coloro che hanno a cuore le sorti di questi ragazzi e hanno le competenze per farli progredire”, conclude Beneduce.

