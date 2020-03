Coronavirus, Beneduce (Fi): “Maggior tutela per Distretti sanitari”

“La tutela degli operatori dei Distretti sanitari e dell’utenza che si reca sul territorio per soddisfare le legittime e necessarie esigenze di cura va potenziata. Occorre ricercare sistemi alternativi per ridurre il sovraffollamento”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Ogni Asl dovrebbe predisporre aree di pre-triage anche per i Distretti sanitari. Inoltre, occorrerebbe procedere ad un accesso cadenzato al fine di contingentare il più possibile le presenze”, aggiunge.

“Scaglionare i flussi è una necessità, serve a garantire serenità ad utenti e operatori. Rivolgo un appello al governatore De Luca affinché prenda in considerazione provvedimenti anche per gli uffici amministrativi e per le sedi di distretto delle Asl così come ha fatto per i presidi ospedalieri”, conclude Beneduce.

