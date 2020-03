Coronavirus, Beneduce (Fi): “In Regione smart working non equivalga a ferie”

“Un conto è lavorare da casa con gli strumenti giusti e necessari ad espletare i propri compiti istituzionali e un conto è non rispondere al telefono vanificando i sacrifici in termini di credibilità e di affidabilità di tutto l’Ente Regione. Credo sia arrivato il momento di pubblicare l’elenco dei dipendenti della Giunta campana in Smart working perché non si riesce a parlare più con nessun ufficio e i cittadini pretendono, legittimamente, delle risposte in un momento di crisi così acuta”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliera regionale di Forza Italia.

“Siamo in una condizione di difficoltà estrema, non soltanto sotto il profilo sanitario. C’è una crisi economica in atto che presto potrebbe trasformarsi in un disastro. I burocrati regionali si diano da fare”, rincara Beneduce.

“Trasparenza è anche rendere pubblico l’elenco del personale con i relativi riferimenti. Siamo in emergenza e la Giunta, l’organo esecutivo della Regione, non può lasciare soli i campani”, conclude Beneduce.