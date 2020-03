Coronavirus, Beneduce (Fi): “Finalmente tamponi anche in altre strutture ospedaliere”

“Dopo le nostre ripetute sollecitazioni, siamo soddisfatti per i cittadini e per gli operatori sanitari, che da domani potranno analizzare i tamponi per il Coronavirus non soltanto al Cotugno ma anche nei policlinici ed in altre strutture ospedaliere del capoluogo”. Lo annuncia Flora Beneduce, consigliera regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Gli esami molecolari su campioni clinici respiratori legati al COVID-19 sono uno snodo fondamentale a questo punto dell’emergenza. Bisogna essere celeri e reattivi per scongiurare il rischio di contagi nelle more del riscontro dei tamponi”, spiega Beneduce.

“Occorre decongestionare il Cotugno e consentire alle persone già ricoverate presso le aziende ospedaliere di ricevere nel minor tempo possibile la diagnosi. Ciò per evitare contagi in corsia e conseguenze gravi per gli operatori”, conclude.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa