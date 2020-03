Coronavirus, Beneduce (Fi): “Attivare altri laboratori oltre Cotugno”

“Il diffondersi del virus COVID-19 impone uno sforzo in termini organizzativi per l’attivazione di nuovi laboratori, oltre a quello del Cotugno, al fine di fornire un esito rapido ai tamponi che vengono effettuati in Campania”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità.

“Siamo in presenza di un’epidemia pericolosa e capace di scompaginare tutti gli schemi del sistema regionale dell’assistenza sanitaria. Serve il coinvolgimento di tutte strutture”, aggiunge. “Mi giungono notizie che i due policlinici napoletani, Federico II e Vanvitelli, così come gli ospedali Ruggi d’Aragona di Salerno e Moscati di Avellino, abbiano tutte le attrezzature, ma non le necessarie autorizzazioni, per contribuire con il loro lavoro ad analizzare i tamponi. Come mai non sono stati ancora attivati?”, sottolinea la consigliera regionale di Forza Italia. “Rivolgiamo un appello al presidente della Regione affinché valuti la possibilità di decongestionare il Cotugno, affidando anche a queste strutture dei compiti ben precisi in un momento di così forte affanno per la sanità campana”, spiega la consigliera azzurra.

“L’obiettivo è diluire le attività sul territorio. Bisogna giungere in tempi rapidi a dotare ciascuna Asl di un laboratorio per l’analisi dei tamponi”, conclude Beneduce.

