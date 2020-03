Coronavirus, Beneduce (Fi): “Assumere specializzandi all’ultimo anno”

“L’emergenza Coronavirus non ha palesato ancora tutti i suoi effetti in Campania, occorre ragionare su una terapia d’urto che immetta nuove unità negli ospedali, tra medici e paramedici, e garantisca che le caserme individuate siano allestite al più presto per trattamenti di terapia intensiva”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità.

“L’attuale dotazione degli organici non è sufficiente nella nostra regione. Ad aprile scorso insieme al vicepresidente del Consiglio regionale Ermanno Russo e al capogruppo di Fi Armando Cesaro presentammo ed ottenemmo in aula l’approvazione di una mozione che sollecitava l’assunzione dei medici all’ultimo anno di specializzazione negli ospedali e presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. E’ una strada che va percorsa sino in fondo”, spiega Beneduce.

“Qui da noi il picco non è ancora arrivato, prepariamoci da subito a fronteggiare un’emergenza. I posti letto nei reparti di terapia intensiva sono pochi, così come i medici rianimatori. Serve un’azione forte ora per recuperare terreno in termini di risposta da parte del Sistema Sanitario Regionale”, conclude la consigliera azzurra.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa