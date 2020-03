Coronavirus, Beneduce (Fi): “Aprire h24 pronto soccorso CTO e policlinici”

“Il caso del pronto soccorso del Cardarelli chiuso, seppur momentaneamente, per un caso di Coronavirus ci induce a pensare che l’area dell’emergenza-urgenza debba essere estesa anche al CTO e ai policlinici universali”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Siamo dinanzi ad un’epidemia globale, che rischia di essere dichiarata pandemia da un momento all’altro, non vale più il modello di assistenza precedente alla crisi, serve un doppio binario, una sanità interamente dedicata al Coronavirus ed una per i casi sempre urgenti ma non legati al virus”, rilancia Beneduce.

“Occorre diversificare le operazioni di soccorso, cercando di ottimizzare al massimo tempi e modalità di intervento”, conclude la consigliera azzurra.

