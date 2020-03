Coronavirus, Beneduce (Fi): “Accoglienza ad hoc per chi è in prima linea”

“Non è pensabile che medici, infermieri, operatori socio sanitari in prima linea tornino a fine turno a casa con l’atroce sospetto di essere positivi e contagiare i propri cari. Il sistema sanitario regionale non riesce a fornire il riscontro dei tamponi in tempi brevi ma almeno si adoperi per ricercare e mettere a disposizione strutture per accogliere questi autentici eroi della nostra sanità che rischiano la propria vita per la società ma che almeno vorrebbero, legittimamente, preservare i loro figli, i loro genitori anziani, i loro congiunti dal virus”. Lo dichiara Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanità della Campania.

“Rivolgo un appello al presidente della Regione De Luca affinché si faccia promotore di un’interlocuzione con le associazioni alberghiere o con i sindacati dei Bed and Breakfast al fine di stipulare protocolli d’intesa e mettere a disposizione del personale sanitario che ne faccia richiesta, per esigenze operative inderogabili e per ragioni di tutela, strutture deputate ad ospitare chi è in prima linea nei nostri ospedali”, spiega Beneduce.

“Certi ritmi e certi rischi non sono più sostenibili. I turni sono diventati infiniti per i nostri operatori ma loro non si risparmiano. Lo Stato però faccia la sua parte fino in fondo, fornendo tutte le garanzie idonee a far proseguire in sicurezza e serenamente il lavoro dei nostri medici, infermieri ed operatori socio sanitari”, conclude la consigliera azzurra.

SOSTIENI ILMONITO.IT Caro lettore, ilmonito.it non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie! ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it www.ilmonito.it