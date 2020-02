Coronarivus, arrivato in Campania, due casi

Campania, 26 febbraio – I due tamponi inviati dalla Campania all’Istituto superiore di Sanità sono risultati positivi. Si tratta di due donne, una 24enne casertana e di un tecnico di laboratorio di Vallo della Lucania.

A darne notizia è stato De Luca sulla sua pagina Facebook, anticipando la comunicazione ufficiale del Ministero.

La 24enne era stata in Lombardia e ieri sera è stata visitata al Cotugno. Pur essendo asintomatica, i medici le hanno praticato il tampone oro-faringeo, rimandandola poi a casa in attesa dei risultati del test.

L’altra invece lavora a Cremona, ma due giorni fa è tornata dalla famiglia a Vallo, suo paese d’origine.

Entrambe le pazienti saranno trasferite in serata al Cotugno e poste in isolamento.

CONCLUSO L’INCONTRO TRA DE LUCA, I SINDACI DELLA CAMPANIA E I PREFETTI.

L’invito che il Presidente ha rivolto ai sindaci è stato inequivocabilmente chiaro: zero fughe in avanti, omogeneità nelle decisioni, oculatezza sull’applicazione dell’art. 50 del Tuel (che disciplina il potere dei Sindaci di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica e di emergenza sanitaria), confronto e dialogo con le Asl di competenza ma sopratutto scientificità. Gli interventi di pulizia e sanificazione dei locali scolastici saranno programmati dai dirigenti scolastici. Eventuali procedure concorsuali non saranno interrotte. Infine, ha ribadito, di assumere un atteggiamento responsabile da parte di tutti per evitare che un problema sanitario diventi un problema sociale.

A tal proposito la diffusione incontrollata delle notizie sui social media amplifica la narrativa della paura, promuove la voce dei fatalisti e alimenta le strumentalizzazioni politiche, innescando un circolo vizioso: più la narrativa si diffonde, maggiore è la richiesta di copertura mediatica e minore la competenza degli esperti coinvolti. E visto che le paure individuali rischiano di trasformarsi in panico collettivo, ieri l’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme “infodemia” mettendo in guardia dall’eccesso d’informazioni, non sempre accurate, che rende molto difficile alle persone reperire fonti affidabili quando ne hanno bisogno.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa