Contraffazione in provincia di Avellino: uno studio Mise-Censis

Per combattere la contraffazione, è necessario intervenire anche in chiave preventiva, rafforzando la percezione della cittadinanza sull’illegalità del fenomeno, con attività di sensibilizzazione e formazione anche nelle scuole. Così il prefetto di Avellino Paola Spena è intervenuta nel corso di un convegno che si è svolto ieri in prefettura, per la presentazione dello studio Mise-Censis dal titolo “Analisi della contraffazione nella provincia di Avellino”.

Il fenomeno, secondo quanto emerso dallo studio, si configura in Irpinia come “tradizionale” per tipologia di prodotti contraffatti smerciati. Il problema investe anche il settore dell’e-commerce e quello alimentare che vede alcuni prodotti locali colpiti dall’ltalian sounding, cioè dall’uso di denominazioni, immagini e segni che evocano l’Italia pur essendo in sostanza produzioni straniere.

A quest’incontro, che rientra nelle attività previste dal protocollo d’intesa per la lotta alla contraffazione sottoscritto dal ministero dello Sviluppo economico e dalle prefetture campane nella primavera scorsa, ne seguiranno altri per consolidare la sinergia tra istituzioni centrali e locali con il mondo dell’imprenditoria.

Sono intervenuti rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico e del Censis, il comandante provinciale della Guardia di finanza, il presidente della Camera di commercio di Avellino, il vicepresidente dell’Unione Industriali e rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle associazioni di settore.