Conte: “Sventoliamo orgogliosi il nostro tricolore, tutti insieme per sconfiggere il nemico invisibile”

Roma, 17 mar. – “Da 159 anni gli italiani sanno rialzarsi. Lo Stato non lascerà solo nessuno”.

È questo il messaggio che accompagna la ricorrenza odierna dell’Unitá d’Italia. Era il 17 marzo 1861 e Vittorio Emanuele II di Savoia proclamò il Regno d’Italia. Roma fu annessa al Regno solo nel 1870, dopo la Breccia di Porta Pia.

Niente festeggiamenti per questo evento, ma solo esortazioni a tenere duro al tempo del coronavirus. Giuseppe Conte tuona: “Tutti insieme per sconfiggere il nemico invisibile. Sono orgoglioso perché partecipe di una comunità che ho l’onore di guidare in un periodo così complesso della nostra storia. Alcuni italiani sono in trincea negli ospedali, in fabbrica, nelle farmacie o dietro ai banconi di un supermercato, tanti rimangono a casa ma non sono inerti, li sostengono dal balcone, dalla finestra, cantando l’inno nazionale. Possiamo essere orgogliosi di essere italiani, insieme ce la faremo”.

Il messaggio divulgato su Facebook segue le dichiarazioni del premier che solo ieri ha dato ufficialità al decreto ‘Cura Italia’.

È il secondo e neonato provvedimento economico pensato dal governo Conte per il sostegno all’economia italiana.

Il viceministro all’Economia Laura Castelli, sintetizza il Dpcm economico con la sospensione di mutui, pagamenti, ritenute e contributi.

Tre miliardi e mezzo andranno alla sanità, dieci saranno stanziati per il lavoro.

Il testo in breve prevede:

– sospensione delle scadenze fiscali a partire da quella del 16 marzo

– sospensione mutuo 2020

– aiuti per l’affitto

– riduzione delle bollette

– indennità autonomi, partite IVA, stagionali

– cassa integrazione ordinaria e in deroga

– congedo parentale straordinario

– voucher baby sitter

– quarantena equiparata a malattia

– rinvio di documenti e revisioni auto

Buona fortuna Italia

