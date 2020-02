Conferimento GRAN PREMIO INTERNAZIONALE DI VENEZIA LEONE D’ ORO a Catello Maresca e Francesca Beneduce

L ‘ impegno di Francesca Beneduce continua e perdura e trova diversi riscontri nei diversi comparti in cui si cimenta . Eclettica , estroversa e determinata in questi ultimi anni e’ cresciuta sia dal punto di vista dei contenuti che dei riconoscimenti . Francesca Beneduce è riuscita , senza alcun appoggio di bandiera a varcare il confine campano fino a diventare di casa a Montecitorio quasi come un punto di riferimento sia rispetto al tema della violenza di genere che in campagne di sensibilizzazione per il benessere psicofisico dei militari e delle forze dell’ ordine . Giornalista , criminologa , esperta di politiche paritarie e di genere , valutatrice del personale P.A. per Consiglio Regionale ed Enti Locali e tante altre attivita’ che non stiamo qui ad elencare ma che di sicuro sono a corredo di una meravigliosa carriera portata avanti con impegno e morigeratezza .Non ci sorprende che Francesca Beneduce sia stata candidata insieme ad un altro campano doc , il neo sostituto procuratore generale Catello Maresca, ad un riconoscimento prestigioso alle eccellenze che si sono distinte nel proprio settore professionale contribuendo alla crescita economica , sociale e valoriale del Paese nell’ ambito della cerimonia del ” GRAN PREMIO INTERNAZIONALE DI VENEZIA LEONE D’ ORO ” presso il Consiglio Regionale del Lazio. Il doppio riconoscimento ” Nomination 2020” e ” Miglior Professionista ” ha ricevuto valutazione positiva e concorde dal Comitato di Presidenza dell’ Ordine Leone d’ Oro presieduta dal dott. Sileno Candelaresi , coadiuvato dai Presidenti Leopoldo Lombardi , l’ avv. Carmelo Monaco , l’ on. dott. Mario Baccini , il dott. Walter Scognamiglio .

