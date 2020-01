Concerto dell’Epifania a Capua: la Corale Euterpe il 6 gennaio alla Chiesa della SS. Carità

A Capua, nella Chiesa della SS. Carità in Via Seggio dei Cavalieri il 6 gennaio alle ore 18:30 vi sarà il Concerto dell’Epifania eseguito dalla Corale Euterpe con la partecipazione del pianista Antonio Zona e dei mandolinisti Franco Natale e Sergio Prozzo; soprano solista Francesca Paola Zaza d’Aulisio.

Il gruppo strumentale ha all’attivo numerosi concerti sul territorio, realizzati in occasioni quali il Natale a Capua con “Liete armonie“, “Un amore al Museo” presso il Museo Campano di Capua, Concerto presso la Facoltà di Arte e Teologia di Napoli, evento “Sport & arte a San Leucio“, Concerto di Natale all’UNITRE di Santa Maria Capua Vetere e “Concerto di Natale” alla Tenda di Abramo di Caserta il 29 dicembre, con un programma improntato alla tradizione musicale popolare, classica e natalizia.

I musicisti componenti del gruppo, attivo da alcuni anni, sono: Francesca Paola Zaza d’Aulisio (soprano), Maria Gloria D’Alterio (pianoforte), Franco Natale (mandolino e chitarra), Sergio Prozzo (mandolino) e Antonio Zona (pianista).

La Corale Euterpe ha partecipato a Festival, Rassegne nazionali ed diversi eventi culturali e ogni anno anima una Messa all’interno del progetto “Canteremo” all’Eremo di San Vitaliano di Casola, grazie alla lodevole iniziativa di don Valentino Picazio.

La Corale, composta da otto elementi divisi in sezione soprani e contralti, è formata, oltre che dal soprano , voce solista, Francesca Paola Zaza d’Aulisio da Adele Cozzella, Licia Landi, Teresa Luciano, Maria Assunta Ferrara, Annamaria Romano, Tina Inturri e Lucia Vanore.

I due mandolinisti Natale e Prozzo eseguono concerti anche all’estero, dove il mandolino è particolarmente apprezzato e sono rispettivamente Segretario e socio della Federazione Mandolinistica italiana (FMI), entrambi diplomati in Mandolino presso il Conservatorio Nicola Sala di Benevento.

Il soprano Zaza d’Aulisio, diplomatosi in canto presso il Conservatorio di Salerno, si è perfezionato in America, presso il Dipartimento di musica dell’Università del Maryland di Baltimore e di College Park, mentre la pianista D’Alterio, diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio di Benevento, è anche Direttore del Coro Polifonico, perfezionatasi con il maestro Joseph Grima.

Il pianista Antonio Zona, solista e accompagnatore, ha partecipato a numerosi eventi di interesse, quali concerti dedicati a Giuseppe Martucci, “Ludus in Fabula” (concerto dedicato al “gioco” musicale), “Mater Luna tra miti e leggende“, presso il Museo Campano di Capua, “I misteri del Presepe napoletano” al Real Sito di Carditello con il soprano Zaza d’Aulisio, il Concerto di Natale con la Corale Euterpe.

Il programma che verrà presentato lunedì 6 gennaio sarà un excursus musicale dalla tradizione popolare francese a quella tradizionale inglese, con incursioni nella musica moderna e gospel; lo stile a cappella incrocerà quello strumentale, organistico e mandolinistico, cui le percussioni, in modo dolce e misurato, faranno da tappeto ritmico e da accompagnamento.

Sarà molto suggestivo chiudere il periodo natalizio con i brani scelti per l’occasione nella Chiesa della SS. Carità di Capua, la cui architettura si presta ad un ultimo momento di raccoglimento e di riflessione in musica.

Programma

“Oggi a Betlemme un Bimbo è nato” – (antica melodia francese)

“Amazing Grace” – Anonimo (a cappella)

“Ninna Nanna” – Grande

“Piccola Betlemme” – (canto tradizionale inglese)

“Cantabile – Larghetto” – (per due mandolini) – Gabriele Leone

“Ave Maria” – Gomez

“Nacque il suo Bambino” – (gospel)

“White Christmas” – I. Berlin

“Fermarono i cieli” – A. Maria De’ Liguori

“Quann nascette Ninno” – A. Maria De’ Liguori

“Noël” – (antico canto francese)

“Venite adoriamo” – P. Mauri

“What a Wonderful World” – L. Amstrong

“Amen” – (gospel)

Musicisti

Francesca Paola Zaza d’Aulisio, Voce Soprano; Antonio Zona, Piano: Silvana Lucibello, Flauto Dolce; Franco Natale, Mandolino; Sergio Prozzo, Mandolino

Corale Euterpe

Maria Gloria D’Alterio, Direttore

Francesca Paola Zaza d’Aulisio, Teresa Luciano, Adele Cozzella, Licia Landi, Tina Inturri, Assunta Ferrara, Annamaria Romano, Lucia Vanore

