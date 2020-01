Con “Hakuna Matata” si conclude “FIABE PER LUCI D’ARTISTA” IV EDIZIONE

Lunedì 6 gennaio ultimo Family Show all’Augusteo – In scena la Compagnia dell’Arte, grazie al sostegno di Confcommercio Campania, Camera di Commercio e Comune di Salerno

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti – 50 esercizi commerciali distribuiranno i biglietti.

Salerno, 3 gennaio 2020 – Non sarebbe Natale senza una favola, un racconto da vivere e ascoltare, sognare e cantare insieme alla propria famiglia. Ed è per questo che, anche quest’anno, si ripete la magia di “Fiabe per Luci d’Artista“, giunta alla sua quarta edizione. Il mini cartellone, messo in piedi dalla Compagnia dell’Arte di Antonello Ronga, grazie al sostegno di Confcommercio Campania – sede di Salerno e Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno rientra tra gli eventi organizzati in occasione di Luci d’Artista, nel periodo più caldo delle feste, che va dall’Immacolata, fino all’Epifania. Dopo il grande successo delle scorse domeniche, il quinto e ultimo appuntamento è fissato per lunedì 6 gennaio, con lo spettacolo “Hakuna Matata”, in programma alle 18:30. Letteralmente: senza pensieri. Con un invito a sedere in poltrona per godere della bellezza del teatro versione family show, scocca l’ora del family show. In scena una storia tra le più complesse. Il regista Antonello Ronga trasferisce Amleto in una savana per regalare al pubblico una versione “felina” della storia più celebre di ogni epoca. Amleto si trasforma in un re leone che, ingannato dallo zio, è costretto a fuggire e cercare una nuova identità, fin quando il fantasma del buon padre tornerà ad infondergli fiducia nei valori e negli ideali che ha sempre saputo di avere. In scena animali-tribù che vivono i giorni e le notti al ritmo dell’antico sapere della tradizione e della saggezza, tutto all’ombra della rupe dei re che simboleggia la giustizia, la verità, il passato ed il futuro. Ed ecco fondersi la danza māori con la musica di oggi, l’alternarsi dei cattivi con i buoni, il micro universo del teatro ed il macro universo che è il destino di una popolazione. Le coreografie sono di Fortuna Capasso e Davide Raimondo (balla il Professional Ballet di Pina Testa); le scenografie della Bottega San Lazzaro e Salvatore Acconciagioco; la vocal coach è Cristina Mazzaccaro; audio e luci di Francesco Giunti e Raffaele Sguazzo. In scena: Giorgia Anania, Federica Buonomo, Mauro Collina, Gianni D’Amato, Cristina Mazzaccaro, Massimiliano Palumbo, Entica Esposito, Ivano Ronga, Maria Rosaria Ronga, Ester Sabatino, Vincenzo Triggiano. INFO UTILI Lo spettacolo avrà inizio alle 18.30. Al termine di ogni messa in scena i piccoli spettatori potranno incontrare i personaggi in costume, nel foyer del teatro, per scattare una foto ricordo con i loro beniamini. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. MODALITA’ D’INGRESSO Per accaparrarsi un posto in platea, da quest’anno, sarà possibile anche ritirare i biglietti presso le attività commerciali di Salerno che aderiscono all’iniziativa: sono 50 i negozi che avranno a disposizione i tagliandi d’ingresso, validi per i posti a sedere. Gli spettatori potranno recarsi col proprio voucher da convalidare al botteghino, entro e non oltre le 18. Trovate la mappa degli esercizi commerciali sui canali social di Confcommercio Campania – sede di Salerno, al seguenti link: http://bit.ly/ConfcommercioSalerno-Fiabe



