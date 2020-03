Comfort food, come reagire alla quarantena senza mettere chili di troppo

Napoli, 17 mar. – Sono giorni che l’unico movimento concesso è quello che va dal letto al divano, o dalla scrivania alla tavola, salvo rare eccezioni quotidiane.

La quarantena nasconde un nemico insidioso: l’istinto a mangiare spasmodicamente per contrastare noia e routine.

Come comportarsi dunque a tavola, senza mettere su chili di troppo?

Gli esperti parlano di “trappola da comfort food”, il cibo che solleva l’umore, ben lontano dalla fame biologica.

La differenza a sostegno della salute in questi giorni la fa la lista della spesa, che deve essere mirata e soprattutto equilibrata.

Si, dunque all’acquisto di cereali, yogurt, frutta fresca e secca, verdure, carne da consumare una o due volte a settimana, pesce e legumi per due o tre volte a settimana, uova, formaggi freschi ed affettati per una volta a settimana.

La gratificazione pomeridiana può arrivare da tisane, noci, banane o un po’ di cioccolato fondente, considerati cibi della felicità.

Vero è che per diversificare la noia, tutti ci ritroviamo ai fornelli. Il gesto è salvifico da un punto di vista psicologico, ma non sempre salutare.

Via libera a ricette nuove e fantasiose, ma con senno!

Sformati di verdure, hamburger di legumi, vellutate, focacce, polpette di carne o vegetali, riso al forno, possono essere valide alternative a pizze, timballi e pasta al forno.

La correlazione cibo e quarantena riguarda soprattutto la generazione tra i 30 e 40 anni, abituata a stare più fuori che in casa.

Per questa fascia di età il cibo è risorsa in un momento di relax forzato.

Ecco che partono gli aperitivi in streaming che possono essere virtualmente condivisi con olive, prosciutto e cheaps di verdure o tartine al salmone.

Il tutto accompagnato da una mezz’ora di sport a corpo libero, considerando che ci viene impedito di uscire o passeggiare all’aperto.

Quarantena a tavola è dunque condivisione di ricette in famiglia, come la preparazione di una dose di biscotti light o plum-cake allo yogurt, ottimi da infornare per la colazione o la merenda dei bambini.

Non dimentichiamo che una corretta alimentazione può rafforzare la risposta del sistema immunitario con alimenti che aiutano la stimolazione di quest’ultimo.

Se saremo attenti a tavola, allontaneremo probabilmente ancor di più, il rischio Covid19.

