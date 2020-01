Citta’ Metropolitana di Napoli: protezione civile, contributi ai comuni per circa un milione di euro la soddisfazione del Consigliere delegato

Approvata la graduatoria definitiva per il Sostegno ai Comuni per l’acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi di protezione civile.

Alla selezione per il “Sostegno ai Comuni per l’acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione Civile” per l’erogazione di un contributo ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli, erano pervenute n. 74 domande di partecipazione, la Commissione ha esaminato, dopo averne verificato la correttezza formale, le varie domande pervenute assegnando loro un punteggio di merito in base ai parametri di valutazione ed ha provveduto a riconoscere il contributo erogabile secondo la tipologia di spese ritenute ammissibili.

La soddisfazione del Consigliere Delegato alla Protezione civile della Città Metropolitana, Felice Di Maiolo.

“Sono felice di aver contribuito a migliorare gli interventi delle amministrazioni comunali per far fronte alle calamità naturali, alle situazioni di emergenza e per fare prevenzione, grazie ai mezzi di cui ogni Comune potrà dotarsi con i finanziamenti erogati.

È fondamentale, basilare e indispensabile, soprattutto in periodi come quello attuale, impegnarsi per garantire l’incolumità dei cittadini, dei beni e del territorio in cui viviamo”.

In allegato la graduatoria definitiva dei Comuni partecipanti al Bando per il “Sostegno ai Comuni per l’acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione civile” per un contributo in c/capitale pari ad € 998.271,54.

graduatoria



