Chiuse le attività di pronto soccorso e ambulatorio ortopedico al San Giovanni Bosco per mancanza di medici

Borrelli: “Occorre riattivarlo quanto prima.”

L’ospedale San Giovanni Bosco si ritrova a dover sospendere le attività di pronto soccorso e di ambulatorio ortopedico per mancanza di personale medico, è quanto afferma il responsabile dell’unità operativa di ortopedia Salvatore Pagliuca: “Siamo rimasti in soli 3 medici in un DEA di I livello. Questo è accaduto perché uno è andato in pensione, un altro è in aspettativa ed un terzo ha chiesto ed ottenuto il trasferimento al presidio intermedio, che paradossalmente si ritrova con 5 ortopedici. A causa di questo esiguo numero di medici ho dovuto sospendere le attività di pronto soccorso. Avevo cercato di far rimandare il trasferimento del medico al presidio intermedio ma ciò non è stato concesso. A suo tempo, visto che c’era un medico che doveva andare in pensione chiesi l’inserimento di nuovo personale medico ma in questo periodo c’è molta carenza.”

“Ho già informato la direzione dell’Asl Napoli 1 chiedendo un intervento immediato atto a garantire un servizio di 24 ore ore di un DEA di I livello. È necessario al più presto riattivare il pronto soccorso.” – ha spiegato il Consigliere Regionale dei Verdi e membro della Commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli.

