cesaalprimoposto

Il lavoro dell’Amministrazione Comunale continua nell’adozione di diversi provvedimenti nell’interesse supremo dei cittadini e del paese. Di seguito si elencano le ultime misure approvato:

Progetto per i Giovani da impiegare presso gli Uffici Comunali.

Per fronteggiare la carenza di organico, in attesa dell’espletamento dei concorsi per le nuove assunzioni, è stato pubblicato un Avviso, rivolto ai volontari dei progetti del Servizio Civile Nazionale svoltosi nel Comune di Cesa unitamente al progetto Garanzia Giovani negli anni 2017-2018 e 2018-2019, 2019-2020, finalizzato alla costituzione di un elenco per realizzare un progetto di supporto agli uffici comunali. La domanda va presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01 Marzo 2020. Saranno scelti 15 giovani per un progetto da svolgere per 3 mesi, per 20 ore settimanali, ricevendo un compenso complessivo di 900 euro.

Progetto contributi ad integrazione dei canoni di locazione – annualità 2019 . Le domande dovranno essere inviate esclusivamente on-line all’indirizzo https://bandofitti.regione.campania.it alla Regione Campania entro il 13/03/2020. Si informa che il martedì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, è attivo presso gli uffici comunali lo Sportello Inclusione, con personale addetto che fornirà assistenza ai cittadini per la presentazione delle domande.

. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente on-line all’indirizzo https://bandofitti.regione.campania.it alla Regione Campania entro il 13/03/2020. Progetto voucher farmaceutici , rivolto a cittadini residenti di età pari o superiore a 65 anni che, per documentata infermità (certificazione del medico curante) risultino bisognosi di farmaci, medicamenti o presidi farmacologici o parafarmacologici il cui costo non sia coperto dal servizio sanitario nazionale. La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Cesa entro le ore 12 del 13 marzo 2020;

, rivolto a cittadini residenti di età pari o superiore a 65 anni che, per documentata infermità (certificazione del medico curante) risultino bisognosi di farmaci, medicamenti o presidi farmacologici o parafarmacologici il cui costo non sia coperto dal servizio sanitario nazionale. La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Cesa entro le ore 12 del 13 marzo 2020; Recupero fondi per circa 140 mila euro. La giunta comunale ha approvato una delibera per recuperare i residui dei mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti da utilizzare per asfaltare le strade cittadine

ENZO GUIDA SINDACO

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa