Cesa. Scrutatori: spazio a disoccupati e studenti

Anche in occasione del Referendum Costituzionale del prossimo 29 marzo, il Comune di Cesa riserverà la priorità nella nomina degli scrutatori a coloro che siano disoccupati o a studenti iscritti a scuole di istruzione superiore o Università purché non occupati, a condizione che siano regolarmente iscritti nell’Albo degli Scrutatori e che non abbiano espletato le funzioni di scrutatore nelle ultime due tornate elettorali.

Nell’avviso si specifica che “per beneficiare di tale priorità gli aspiranti dovranno presentare domanda alla Commissione Elettorale Comunale compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito del Comune di Cesa (www.comune.cesa.ce.it).

La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 2 marzo, tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Cesa, allegando autocertificazione di disoccupazione.

Nel caso in cui le domande dovessero pervenire in numero superiore a quello occorrente, si procederà al sorteggio pubblico tra coloro che avranno presentato domanda, purché disoccupati e a condizione che siano regolarmente iscritti nell’Albo degli Scrutatori approvato nel mese di gennaio 2020, e che non abbiano espletato le funzioni di scrutatore nelle ultime due tornate elettorali.

Qualora le domande dovessero risultare insufficienti per i posti mancanti, la Commissione Elettorale procederà alla nomina diretta fra gli iscritti nell’Albo degli scrutatori, purché disoccupati e che non abbiano espletato le funzioni di scrutatore nelle ultime due tornate elettorali. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.

