Cesa: Pubblicato bando per le imprese per gli affidamenti diretti

Riaperti i termini per poter essere iscritti nella short list delle ditte di fiducia del comune.

Nei giorni scorsi la giunta comunale del sindaco Enzo Guida aveva deliberato il provvedimento ed, a seguire, è giunto l’avviso che consente alla ditte interessate di iscriversi nell’elenco.

Lo scopo è quello di essere tra le ditte che possono essere chiamate a presentare offerte, per lo svolgimento di lavori pubblici, per importi inferiori a 150 mila euro.

L’iscrizione all’Albo non comporta l’automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento attivate. La richiesta di iscrizione, redatta secondo il modello predisposto dal comune di Cesa, deve pervenire, a mezzo il servizio postale – agenzia specializzata per la consegna degli atti e documenti o consegnata a mano al protocollo dell’Ente presso la Casa comunale sita in Piazza A. De Gasperi 1, entro il termine di giorni 10 dalla pubblicazione del presente avviso, quindi entro il giorno 27 gennaio 2020.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa