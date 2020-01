Cesa: Pubblicato avviso di selezione pubblica per la scelta di un Responsabile Area Affari Generali

E’ stato pubblicato un avviso di selezione pubblica per la ricerca di candidature finalizzate alla copertura, ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico degli enti locali, di una figura da impiegare come responsabile del settore Affari Generali. L’avviso è a firma del sindaco Enzo Guida ed è finalizzato a coprire, in maniera temporanea, il vuoto in organico.

Per avanzare la candidatura, oltre al possesso di requisiti generali, è necessario essere laureati in Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze Economiche e Bancarie, Economia Aziendale, Laurea in Giurisprudenza o equipollenti.

Possono partecipare, altresì, i dipendenti degli enti locali e di altre Amministrazioni pubbliche, muniti dei requisiti per assumere l’incarico ed in possesso dei titoli di studio, ed in servizio presso la pubblica amministrazione da almeno 5 anni.

L’incarico sarà conferito dal Sindaco per la durata di mesi 6 (sei) salvo proroga o rinnovo nei modi e nei termini di legge.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata inderogabilmente ed entro e non oltre il giorno

30/01/2020 a mezzo pec, a mezzo posta o con consegna a mani. Dopo la presentazione delle candidature il sindaco provvederà alla nomina con proprio decreto.

