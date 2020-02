Cesa, nuova azione di sanificazione scuole

Questa mattina si è tenuta una nuova azione di sanificazione, disposta dall’Asl, delle nostre scuole. Nei giorni scorsi già avevamo provveduto come Amministrazione Comunale. Nel frattempo in tanti concittadini, provenienti dalla Lombardia e dal Veneto, ci stanno contattando per segnalare la loro presenza ed ad ognuno, secondo le direttive del Ministero della Sanità, stiamo fornendo le dovute indicazioni.

Nelle prossime ore, a cura della locale Protezione Civile, sarà distribuita una locandina contenente il decalogo da seguire per evitare il diffondersi della epidemia meglio conosciuta come “CoronaVirus”, nel rispetto della Ordinanza n. 2 del Presidente della Regione Campania.

Domenica, in Piazza De Michele, sempre a cura dei volontari della Protezione Civile, sarà distribuito materiale informativo.

Abbiamo anche iniziato la consegna di materiale alle scuole, tipo Amuchina, per rinforzare l’azione di pulizia, quando vi sarà il ritorno in classe degli alunni.

Infine ci stiamo attivando, sempre nel rispetto della ordinanza n. 2, affinchè presso gli uffici comunali vi siano soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.

