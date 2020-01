Cesa: Nota stampa del circolo Pd su stabilizzazione Lsu

Il segretario cittadino, Nunzio Migliaccio, del PD di Cesa esprime grande soddisfazione per la decisione del Sindaco Enzo Guida e dell’Amministrazione comunale di avviare, tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, il percorso per la “Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili” del nostro comune.

“Come PD – afferma Migliaccio – non avevamo dubbi sulla volontà e sensibilità del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale su questa problematica. È per questo che, a nome del PD, ringraziamo la Giunta Comunale per aver discusso e approvato l’avvio della stabilizzazione”.