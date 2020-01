Cesa – Lavoratori socialmente utili: approvata stabilizzazione

La giunta comunale, esprimendo una volontà dell’intera Amministrazione Comunale, ha adottato una delibera per avviare il percorso di stabilizzazione di tutti e 27 lavoratori socialmente utili utilizzati dal comune di Cesa. “Sono donne e uomini che da più di 20 anni lavorarono per il Comune – ricorda il sindaco Enzo Guida – in questo modo potranno avere, attraverso questa occasione, un futuro fatto di serenità”. La giunta comunale ha aderito alla manifestazione di interesse, per richiedere i fondi necessari per stabilizzare tutti i lavoratori.