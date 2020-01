Cesa: Avviso pubblico per il conferimento di incarico di supporto al R.U.P. esperto in materia di ambiente ed igiene urbana

La Giunta Comunale ha autorizzato il Responsabile dell’Area Tecnica ad avviare procedura pubblica per la individuazione di un esperto in materia ambientale ed igiene urbana per lo svolgimento dell’incarico di supporto al RUP in materia ambientale.

L’incarico avrà durata di 6 (mesi) con un compenso mensile di € 500,00.

Sono ammessi a partecipare i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati aderenti all’U.E. in possesso: a) titolo di studio: Diploma di Laurea in Ingegneria, Diploma di Laurea in Architettura, diploma di Geometra, Perito Industriale; b) iscrizione ai relativi Albi professionali e/o Collegi.

Gli interessati a presentare candidatura dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08.02.2020.

Le prestazioni richieste a titolo esemplificativo sono:

– Verifica delle attività svolte dalla ditta affidataria del servizio in esito a quanto previsto dal CSA e dell’offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara;

– Controllo giornaliero del servizio effettuato dalla Ditta affidataria del servizio;

– Verifica dei fir;

– Rapporti con le ditte affidatarie del servizio di conferimento delle varie frazioni dei Rifiuti;

– Tutte le attività connesse con il regolare svolgimento del servizio di igiene urbana.

L’affidamento dell’incarico avverrà con provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica, tenuto conto dei curricula presentati dai professionisti interessati.

Sul sito dell’ente (www.comune.cesa.ce.it) è stato pubblicato il bando integrale.