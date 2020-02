Chiara espressione della volontà di tenere alta l’attenzione sul tema della valorizzazione del vasto patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico Castellammare di Stabia candidata a Capitale Italiana della Cultura 2021: incontro in Città Metropolitana

L’iniziativa sarà presentata giovedì 27 febbraio alle ore 11, presso la Sala di Rappresentanza “Mariella Cirillo”, al primo piano del Palazzo Matteotti, in piazza Matteotti 1. Il sindaco Gaetano Cimmino: “Noi ci crediamo”

Castellammare di Stabia è tra le città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2021, una chiara espressione della volontà di tenere alta l’attenzione sul tema della valorizzazione del vasto patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico stabiese.

L’iniziativa sarà presentata giovedì 27 febbraio alle ore 11, presso la Sala di Rappresentanza “Mariella Cirillo”, al primo piano del Palazzo Matteotti, in piazza Matteotti 1, Napoli. Saranno presenti il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino, la consigliera Metropolitana Elena Coccia, delegata alla rete dei siti Unesco; cura del patrimonio culturale; promozione dello sviluppo economico attraverso la cultura ed il turismo, il vicesindaco di Castellammare Fulvio Calì e l’assessore alla Scuola Diana Carosella.

“Noi ci crediamo – ha dichiarato il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino – La cultura è una risorsa per la nostra città, l’elemento cardine per il rilancio dell’economia e del turismo a Castellammare. Una sfida affascinante e suggestiva, che abbiamo deciso di affrontare con la consapevolezza di dover competere con grandi realtà italiane ma anche di non essere secondi a nessuno.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa