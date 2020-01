Caso Gregoretti, la Giunta da il via libera al processo contro Salvini

Il leghista ha detto che andrà in tribunale «a testa alta».

Via libera della Giunta delle immunità del Senato al processo a Matteo Salvini sull’ipotesi di accusa di sequestro di persona per il caso Gregoretti. La Giunta ha respinto la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Contro la proposta hanno votato i 5 senatori della Lega (così come aveva chiesto lo stesso leader del partito in segno di sfida alla maggioranza), mentre a favore i 4 di Forza Italia e Alberto Balboni di FdI. In caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i «no». La maggioranza M5s-Pd-Italia Viva ha disertato la Giunta.

Dopo la votazione della Giunta delle immunità del Senato sul caso Gregoretti, si esprimerà l’Aula che darà il voto definitivo. La data del voto (prevista verso metà febbraio) verrà decisa dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

«Vado in tribunale a testa alta a nome del popolo italiano. Se mi arrestano, devono trovare un carcere bello grande per tenerci dentro tutti» : così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, a proposito della notizia del via libera della Giunta del Senato. «Sono un cittadino normale che ritiene che i magistrati devono mandare in carcere spacciatori e mafiosi e non ministri che hanno difeso i confini del loro Paese. Vado in tribunale a testa alta a nome del popolo italiano!»», ha aggiunto Salvini.

