Caserta: NOE sequestra azienda per produzione di prefabbricati

Nell’ambito delle attività svolte dai Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale per la repressione degli illeciti ambientali, sono stati effettuati mirati controlli nel settore produttivo. Nelle specifico, i Carabinieri del NOE di Caserta hanno proceduto, nel comune di Casapulla, al sequestro di un’azienda per la produzione di prefabbricati, operante in assenza dei titoli autorizzativi per le emissioni in atmosfera e per gli scarichi industriali, con potenziale pericolo per le matrici ambientali.

Il legale rappresentante dell’attività è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per emissione in atmosfera non autorizzata e per aver attivato uno scarico di reflui industriali abusivo.

Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 1.000.000 Euro.