Campania , verso le regionali : “Caldoro non e’ il candidato di tutti ma di Luigi Cesaro”

Si respira un’ aria nuova in Campania . E’ arrivata sorridente come non si vedeva da tempo la leader azzurra Mara Carfagna . Nel suo viaggio da Roma a Napoli , dove si e’ fermata per un caffe’ al Gambrinus , ha portato nella sua valigia un sogno e una proposta : la liberta’ di scegliere agli elettori di centrodestra il loro candidato alle regionali oltre le vecchie dinamiche . In verita’ nei mesi precedenti le spinte sono avvenute , sia con le provocazioni del sindaco di Benevento e sia con le proposte di Severino Nappi . Nessuno ha nulla contro Caldoro che forse e’ stato sacrificato troppe volte senza essere promosso in assemblee nazionali ma probabilmente anche l’ ex governatore deve operare una riflessione e accettare le primarie del centrodestra promosse dalla Carfagna .

” Non c’ è alcun veto sulla candidatura di Caldoro che io ho sostenuto nel 2010 e nel 2015 ma credo che l’ elettorato liberale , moderato , centrista , laico ma anche cattolico chieda qualcosa in piu’ dei soliti schemi e delle solite dinamiche : sarebbe la terza volta che riproponiamo la sfida Caldoro -DE Luca .E c’è una parte di partito dell’ elettorato che chiede rinnovamento . Credo che almeno queste richieste vadano quantomeno prese in considerazione , cosa che non è accaduta sino ad oggi . Lo chiediamo ovviamente con garbo e nell’ interesse del partito e della coalizione in Campania . Poi naturalmente faremo la nostra parte ” , così la leader azzurra Mara Carfagna .

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa