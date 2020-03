Campania, la Regione ordina kit test per asintomatici da coronavirus. È operazione salute

Nella sola giornata di oggi in Campania sono stati eseguiti ben 125 test da Covid19. Negativi sono 99, mentre positivi, 26 pazienti.

I contagi in regione allo stato attuale, sono 486 in totale. Scatta dunque l’Operazione Salute.

Ordinati 1milione di test per asintomatici, al fine di tracciare una mappatura completa dei contagiati collettivi.

Il tampone attendibile al 100% in caso di negatività e ad elevata veridicità per la positività, riporterebbe i risultati in soli 15 minuti.

Basterà prelevare una goccia di sangue da vena o polpastrello per avere la risposta e predisporre la quarantena immediata dei pazienti.

L’iniziativa riportata da Repubblica Bari, è stata ideata da un’azienda barese specializzata in biotecnologie, l’Alpha Farma.

“VivaDiag Covid-19 prevede un test rapido effettuato con una goccia di sangue per verificare in soli 15 minuti la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM e IgG anti-Covid-19 nel sangue umano nel siero o nel plasma.”

In #Campania la maggior parte delle popolazione potrà essere rassicurata sul rischio Coronavirus, anche in assenza di sintomi.

