Campania: Caldoro, chiude Whirlpool? Serve serietà per il lavoro e per il futuro

In rete video per denunciare ritardi e ricordare salvataggio Carinaro, Fiat e Fincantieri

“La chiusura dello stabilimento Whirlpool di Napoli è un fallimento della politica in Campania: c’è un personale incapace di salvare i posti di lavoro, una grande impresa, una grande tradizione”. Così in un video sui social Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania. L’ex Presidente ha ricordato le attività messe in campo “per rilanciare la Fiat a Pomigliano e Fincantieri”.

“Qualche tempo fa con il contratto Campania abbiamo messo insieme Governo, sindacati, e tutti quelli che dovevano impegnarsi per il nostro riscatto. Ed abbiamo salvato l’impianto Whirlpool di Carinaro, Caserta

“Questa è la politica seria, quella che difendere i posti di lavoro e che vuole rilanciare l’industria e lo sviluppo. È questa la strada che vogliamo percorrere per il futuro, per superare i fallimenti di oggi”.