Caiazzo – Teatro Jovinelli, applausi per Antonio Fiorillo in ‘Quasi famoso’

Il pubblico di Palazzo Mazziotti ha accolto con entusiasmo la quinta proposta del cartellone 2019/2020

Serata all’insegna del divertimento e della tradizione al Teatro Jovinelli di Caiazzo ieri sera, domenica 2 febbraio. Il cartellone della stagione 2019/2020, allestito dal maestro Franco Mantovanelli e dal direttore artistico Enzo Varone, è giunto al quinto appuntamento. Sulle tavole dello spazio, sito in Palazzo Mazziotti, si è esibito l’attore brillante Antonio Fiorillo che, accompagnato dal chitarrista Mario Di Giovanni, ha ripercorso i suoi primi 25 anni di carriera in teatro attraverso ricordi di incroci artistici che ne hanno caratterizzato il percorso con lo spettacolo ‘Quasi Famoso’. ‘Il Gigante Buono’ del teatro napoletano ha condotto il numeroso pubblico accorso in un viaggio attraverso il Novecento italiano con omaggi, tra gli altri, a Toto’, Raffaele Viviani e Riccardo Pazzaglia. Al termine dell’esibizione gli spettatori hanno omaggiato Fiorillo con un caloroso applauso.