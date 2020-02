Caiazzo – Domenica 1 Marzo al Teatro Jovinelli Antonio Speranza con ‘So Dante

Il cartellone di spettacoli proposto al Teatro Jovinelli di Caiazzo giunge al sesto appuntamento dell’annata 2019-2020. Per domenica 1 marzo, con inizio alle ore 19, il maestro Franco Mantovanelli ed il direttore artistico Enzo Varone, organizzatori della stagione nello spazio di Palazzo Mazziotti, hanno previsto la rappresentazione di ‘So Dante Nnammurato’, racconto con musche scritto da Francesco Rivieccio ed Antonio Speranza. Lo stesso Speranza sarà in scena accompagnato da Roberto Guariglia (chitarra) e Daniela Somma (fisarmonica e piano). Il nostro protagonista è Dante Esposito, un giovane cantante di varietà. Inizia un viaggio onirico nell’amore, per cercare la sua donna amata. Lui che si è innamorato Delle donne presenti nelle sue canzoni, fa i conti in questo viaggio con le sue lacreme d’ammore, ovvero con i cantici di questo eterno sentimento. Anche lui è accompagnato in questo viaggio, da una piccola orchestrina denominata “I Virgilio”. In questo viaggio incontrerà svariati soggetti di cui ci racconterà e ci tramanderà l’esperienza, come Nunzio Caronte, famosissimo cantante di giacca nonché ex fitta barche a Mergellina. Riuscirà a trovare la sua Beatrice? Riuscirà a rimirar le stelle con la sua amata? Dante si esibisce da anni in un piccolo caffè concerto, chiamato Teatro Paradiso, in Via del Purgatorio, 33 Inferno 2… (Dovrebbe essere interno 2, ma non si sa chi si è divertito ad aggiungere una stecchetta orizzontale alla t… Trasformandola in f). Ingresso unico 10 euro. Per prenotazioni contattare i numeri 3776620826 3351739467.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa