Caiazzo – Al Teatro Jovinelli successo di pubblico per il revival show dei Cartoon con la band ‘Le7stelle di Nanto’

Importante successo di pubblico ieri sera, domenica 16 febbraio, al Teatro Jovinelli per lo show-revival delle sigle dei cartoni anni ’80 e ’90 proposto dalla band ‘Le7Stelle di Nanto’. Il gruppo formato da Gennaro Caiazzo (chitarra acustica), Dario Alifano (basso), Giuseppe Caiazza (voce e cori), Peppe Bencivenga (tastiere), Mario Di Lucca (chitarra elettrica) ha proposto un vasto di repertori di brani che hanno accompagnato l’infanzia di almeno due generazioni di bambini. Un nostalgico viaggio da Ken Il Guerriero, passando per Kiss me Licia e Lupin fino ad arrivare a Sampei, ha traghettato il numeroso pubblico accorso presso la sala di Palazzo Mazziotti. Il concerto era uno dei tre spettacoli fuori cartellone 2019-2020, organizzato da maestro Franco Mantovanelli e dal direttore artistico Enzo Varone. La programmazione ufficiale ripartirà domenica 1 marzo con lo spettacolo ‘So Dante ‘Nnamurato’ con Antonio Speranza, accompagnato dai musicisti Roberto Guariglia e Daniela Somma.

Invece il prossimo 16 marzo ci sarà l’appuntamento con lo spettacolo ‘Rituccia’ con Rosella Di Lucca, anch’esso fuori abbonamento. La piece ‘Uno, due, tre, stella’, in programma per il prossimo 29 marzo sarà spostata al 3 maggio, per impegni televisivi dell’attore Stefano Sarcinelli.

