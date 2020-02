Caiazzo – Al Teatro Jovinelli le sigle dei cartoni degli anni ’80 e ’90 con Lo’a Band ‘Le7stelle di Nanto’

Domenica 16 febbraio, con inizio alle ore 19, il Teatro Jovinelli di Caiazzo aprirà le porte ad uno dei due spettacoli ‘fuori cartellone’ della stagione 2019/2020, organizzata dal maestro Franco Mantovanelli e dal direttore artistico Enzo Varone. Si tratterà di un particolare concerto riservato a coloro che furono bambini degli anni ’80 e ’90. Sulle tavole del palcoscenico di Palazzo Mazziotti la rock cartoon band ‘Le 7Stelle di Nanto’ proporranno un vasto repertorio delle sigle dei cartoni dei due decenni miti dell’arte dell’animazione. Gennaro Caiazza (chitarra acustica), Dario Alifano (basso), Giuseppe Caiazza (voce e cori), Luisa Russo (voce e cori), Peppe Bencivenga (tastiere), Andrea Petrillo (batteria), Mario Di Lucca (chitarra elettrica) eseguiranno brani leggendari quali Kiss me Licia, Sampei, Jeeg Robot, Lupin, Ken Il Guerriero, che hanno segnato la storia dell’intrattenimento per ragazzi. Ingresso 10 euro. Per prenotazioni contattare i numeri 3776620826 3351739467.