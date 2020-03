Buon compleanno all’attrice napoletana Giovanna Rei

Oggi compie gli anni l’attrice napoletana Giovanna Rei. Nata a Napoli, Il suo debutto avviene da giovanissima con Renato Carpentieri le ha permesso di lavorare negli anni successivi insieme ad altri maestri del teatro. Il suo volto diventa noto al pubblico televisivo, infatti entrerà nel cast della soap opera di successo Un posto al sole e successivamente farà il grande salto approdando al cinema con i film I volontari di Domenico Costanzo e L’ultimo capodanno di Marco Risi. Nello stesso periodo sarà protagonista di Anni 50 sulle reti Mediaset, sarà una delle protagoniste della commedia “Quello che le donne non dicono” e lavorerà con grandi maestri come Gabriele Muccino e Ferzan Ozpetek. Tantissimi ruoli in fiction di successo con ruoli di rilievo come La piovra 9, Il bello delle donne, Turbo, Elisa di Rivombrosa e Sei forte maestro e il programma tv Camera Cafè, dove interpreta la centralinista Giovanna; Dopo tanto teatro, torna in televisione con Ricky Tognazzi e il film televisivo Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, ritorna al cinema interpretando una delle protagoniste della commedia Pane e burlesque con la regia di Manuela Tempesta e in seguito, prende parte a due fiction targate Rai1, Sfida al cielo – La narcotici 2 e Sotto copertura. Recentemente la Rei ha condotto, a fianco di Maurizio Costanzo, sei puntate per Rai Premium del programma Memory ed è ritornata in tv con la serie Don Matteo 10. Recentemente, ha ricevuto diversi riconoscimenti ed ha terminato le riprese di due film: “Lui è mio padre” di Roberto Gasparro e “Nina e il cielo” per le Belle Arti di Napoli. Inoltre, da due anni è la prima donna della compagnia di Maurizio Casagrande.

