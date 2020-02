‘Bip’, al Teatro Cometa Off lo spettacolo di Massimiliano Vado dedicato alle donne

Cosa accadrebbe se una rapinatrice si ritrovasse ad essere lei ostaggio del suo ostaggio?

Un negozio di calze. Molti soldi. Una pistola. Una rapina. Stupefacenti nella trousse e le solite crisi da donna.

Sotto l’attenta e sapiente regia di Massimiliano Vado (attore, autore e stimato regista teatrale con all’attivo molti spettacoli, un vero e proprio artista a tutto tondo) prende vita una commedia esilarante, poetica e senza regole, amara, folle, ma seriamente vera: due DONNE (Anna Malvaso e Silvia Maria Vitale), completamente diverse e fuori dagli schemi, saranno costrette a diventare complici per salvarsi. Quando tutto sembra andare secondo i piani, ecco l’ingresso di un UOMO(Daniele Di Martino) a sconvolgere il tutto… Le due donne, queste due anime totalmente diverse tra loro, tirano fuori tutte le loro fragilità in una storia scoppiettante e a tratti tenera.

Le due autrici Anna Malvaso e Silvia Maria Vitale tratteggiano e danno colori ad un mondo dove sempre più spesso, e a ragione purtroppo, si parla degli uomini come carnefici delle donne, ma ci si dimentica di quanto una DONNA possa essere cattiva e vendicativa con le persone dello stesso sesso. E se vivessimo in un mondo governato da donne che si sostengono e spalleggiano invece di vivere di invidia, gelosia, astio represso e frustrazione? Riusciranno una commessa e una rapinatrice a fare branco e ad aiutarsi per uscire dal negozio senza essere arrestate?Riusciranno a far sì che la “sindrome della borsetta” prenda il sopravvento? Non conoscete questa sindrome? Ve la racconteremo noi… a modo nostro.

BIP

testo di Malvaso e Vitale

RUOLI e INTERPRETI

Cassiera: Anna Malvaso

Rapinatrice: Silvia Maria Vitale

Fattorino: Daniele Di Martino

Regia – Massimiliano Vado

Aiuto Regia – Julie Ciccarelli

Assistente alla Regia – Chiara Anzelmo

Tecnico audio e luci – Emanuele Cavacchioli

Foto – Martina Pavia

Costumi – Rosa De Giulio

Organizzazione Generale – Susan Al Sawi

Ufficio stampa e promozione – LibeRinArte

Produzione esecutiva: Simonetta Fioranti

