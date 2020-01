Biologi: Piscopo, De Luca intervenga per stabilizzare precari

“Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenga per la stabilizzazione di tutti i biologi precari del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e per un unico concorso regionale finalizzato al completamento dei necessari fabbisogni”.

E’ l’appello del presidente nazionale dell’Associazione Biologi Europei Vincenzo Piscopo il quale, in una nota, spiega la situazione “paradossale” che riguarda alcune decine di biologi rimasti “disoccupati, per molti anni, per la nota questione del blocco delle scuole di specializzazione dell’area sanitaria e per la triste storia del blocco del turnover che ha interessato la nostra regione”.

“Costoro, – aggiunge Piscopo – dopo un lunghissimo periodo di sofferenza professionale, hanno finalmente trovato uno sbocco dignitoso. Si sono sottoposti a una procedura selettiva pubblica e sono finalmente entrati nel mondo del lavoro. Le Aziende Sanitarie li hanno formati investendo tempo e denaro pubblico. E’ appena il caso di sottolineare che, dalla disamina dei dati, si ricava che i biologi di ruolo del SSR hanno un’età media di circa 60 anni e che gli organici attuali sono molto carenti in conseguenza del blocco del turnover che è durato una ventina d’anni, per cui, anche volendo stabilizzare tutti i precari, rimarrebbero dei grandissimi vuoti negli organici delle Aziende Sanitarie”.

“Inoltre – dice ancora il presidente dell’Associazione Biologi Europei – bisogna prendere atto che, in conseguenza delle sopra citate criticità politico-gestionali, la maggiore parte dei concorsi pubblici per biologi della nostra regione, genera, molte volte, il ricorso all’Autorità giudiziaria con la scontata conseguenza che quei pochi concorsi pubblicati non vedranno mai la conclusione”.