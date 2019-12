Bilancio comunale, Caserta nel cuore: “Amministrazione inconcludente, prima va a casa e meglio e’. Noi guardiamo gia’ al futuro”.

Caserta, 19 dic. – “La seduta di oggi ha dimostrato la precarietà di questa maggioranza, inconcludente dal punto di vista amministrativo e politicamente ambigua. ‘Caserta nel Cuore’, in maniera coerente, ha votato ‘No’ ai tre bilanci motivando – cifre alla mano – errori e discrasie. Questo non è bastato a responsabilizzare i colleghi di maggioranza. Ci auguriamo, per la Città di Caserta, che questa Amministrazione vada a casa il prima possibile. Noi, insieme a tanti casertani, stiamo lavorando già al futuro”.

Così i consiglieri comunali Nicola Garofalo, Emilianna Credentino, Massimiliano Marzo e Alessio Dello Stritto a margine del Consiglio di oggi

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa