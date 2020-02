Benevento: Donna salvata da intenti suicidi

Verso le ore 11 di questa mattina i genitori di una donna denunciavano, presso gli uffici dell’Arma Carabinieri, l’allontanamento allarmati perché la stessa aveva lasciato casa a bordo di un’autovettura, manifestando intenti suicidi.

Immediatamente veniva data notizia anche alla Sala Operativa della Questura che allertava le Volanti. Dopo aver avuto una prima, parziale indicazione della posizione dell’auto grazie alla presenza dell’impianto satellitare in dotazione, il lavoro di Polizia e Carabinieri, teso al rintraccio della donna, dava i suoi frutti allorquando gli Agenti raggiungevano la zona segnalata e, dopo qualche minuto, riuscivano ad intercettare la signora, una quarantaseienne originaria della provincia, fermandola in via Bachelet.

Dopo averla rassicurata, gli operatori della polizia la riaccompagnavano dai genitori e dal marito.

