Benevento: Denunciato l’autore dell’aggressione nei confronti dell’autista dell’ETAC

Napoli, 28 apr. - Importanti ‘incontri’ al santuario mariano in questo ultimi mesi. Una cattedrale, quella chiusa nelle mura anastasiane, aperta al Mondo e che è stata ‘Porta della Misericordia” nell’anno della Misericordia appena concluso, per volere di Papa Francesco, che ha concesso al territorio della Campania, come in altre…