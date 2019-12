Benevento: Controlli in materia di trasporti di prodotti alimentari

La Polizia di Stato, negli ultimi dieci giorni ha intensificato una serie di controlli ad ampio raggio per contribuire a garantire la sicurezza sotto molteplici profili, tra i quali anche quello alimentare. In particolare la Polizia Stradale di Benevento ha sviluppato un articolato piano di controlli ai trasporti di animali vivi verso i mattatoi della zona, che in questo periodo dell’anno sono in piena attività per soddisfare l’aumento della richiesta concomitante con le festività. Sotto osservazione il rispetto della stringente normativa che regola il trasporto internazionale e nazionale di animali che, oltre a tutelare il benessere degli animali durante il viaggio, ha l’obiettivo di verificare la provenienza e la tracciabilità dei capi di bestiame oggetto del trasporto. Per rendere più incisivi i controlli, gli uomini della Polizia Stradale di Benevento hanno collaborato su strada con i tecnici del Servizio Veterinario dell’Asl di Benevento e quelli dell’U.V.A.C., ufficio specializzato in accertamenti sui trasporti internazionali di animali vivi. Dalle attività sviluppate è risultato un quadro tutto sommato rassicurante in quanto solo in tre casi si è dovuto procedere a contestare delle sanzioni perché gli animali venivano trasportati in spazi troppo angusti rispetto a quelli prescritti. L’attenzione degli operatori è stata rivolta anche ai controlli sugli alimenti trasportati in regime di temperatura controllata ma anche in questo caso non si sono rilevate particolari anomalie.

