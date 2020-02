Barbara D’Urso: “Il mio futuro? Me lo immagino in tv fino a 90 anni”

“Il mio futuro? Me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori, e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici”. A parlare così in un’intervista a cuore aperto rilasciata al settimanale “Chi” che le dedica la cover è Barbara D’Urso. La mattatrice di Canale 5 è stata incoronata “personaggio televisivo più significativo del decennio” da un sondaggio del “Corriere della Sera” .

“Se mi sento più invidiata o stimata dalle colleghe? Non mi pongo il problema – dice in risposta ad una domanda del giornalista Alessio Poeta – Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui. Chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa”. E a proposito della sua presunta rivalità con Mara Venier dice: “C’è grande rispetto e stima tra noi”.

Al momento Barbarella è al timone di tre programmi: “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso”. Sul lavoro è una perfezionista ed una maniaca del controllo. “Do la vita in tutto quel che faccio e chi lavora con me fa lo stesso”, spiega. E aggiunge: “Posso piacere o meno, ma in quel che faccio metto sempre tutta me stessa e quando c’è da sporcarsi le mani sono la prima a farlo”. La D’Urso non ama essere etichettata come una donna di potere. “Ho solamente il potere di scegliere quello che fare, oltre alla massima libertà di espressione”, tiene a precisare.

La conversazione si sposta sulla vita privata e sentimentale. Il direttore di “Chi” Alfonso Signorini ha lasciato intendere che la conduttrice non sia completamente sola nonostante si professi single da anni. “Mi meraviglio di Alfonso che sa perfettamente quanto sono sfortunata in amore”, commenta. Barbarella non nega di essere molto corteggiata ma, svela, alla fine “c’è sempre qualcosa che non va”.

Quanto al sesso ha le idee ben chiare: “Senza coinvolgimento mentale, non vado da nessuna parte. E visto che l’intrigo mentale, non c’è quasi mai, il pericolo è escluso”.

Infine, Barbara D’Urso parla dell’attuale rapporto con Mauro Berardi, padre dei suoi due figli: “Da un po’ di anni, i rapporti sono ottimi. Pentita di aver chiuso la relazione? Nessun pentimento e sono fiera del rapporto che abbiamo oggi. Mauro è e sarà sempre l’uomo più importante della mia vita. Con lui ho scelto di avere dei figli e loro saranno il nostro legame per l’eternità”.

