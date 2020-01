Baghdad, missile lanciato vicino all’Ambasciata degli Stati Uniti

Baghdad, 4 gennaio – L’ambasciata degli Stati Uniti in Iraq, situata nella “zona verde” di Baghdad, è diventata il bersaglio di un missile, che ha colpito una strada che conduce all’ufficio diplomatico.

L’esplosione è avvenuta in un luogo molto controllato della città, in cui sorgono le principali sedi diplomatiche e in cui risiedono molti cittadini occidentali.

Iraq, in migliaia ai funerali del generale Soleimani – Urlando “Morte all’America”, migliaia di persone hanno partecipato oggi a Baghdad ai funerali del generale iraniano Qassem Soleimani e del numero due delle Forze di mobilitazione popolare in Iraq, Abu Mahdi al Muhandis. In testa al corteo funebre il premier iracheno dimissionario, Adel Abdul Mahdi, l’ex premier Nouri al Maliki ed il successore di al Muhandis, capo dell’organizzazione Bard, braccio militare del Consiglio islamico iracheno, Hadi al Amiri.

Le esequie in onore del generale si terranno nella città santa di Mashad, nel nord-est del Paese, e domani mattina a Teheran, alla presenza anche della Guida Suprema Ali Khamenei, come riporta l’agenzia di stampa ‘Mehr’. Il corpo del generale sarà quindi trasferito a Kerman, la città che ha dato i natali a Soleiman“.

Foto Ansa

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa