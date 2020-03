Avio Aero di Pomigliano d’ Arco, G. Di Sarno(M5S) : ” Misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus COVID-19 : positivo un lavoratore”

Roma, 11 marzo : Dopo la segnalazione di un caso di COVID-19 presso l’ Avio Aero di Pomigliano d’ Arco, l’ avvocato Gianfranco Di Sarno ha presentato un’ interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dello Sviluppo economico e al Ministro del lavoro, per chiedere un intervento urgente mirato ad indagare, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sulle condizioni dei dipendenti dell’azienda Aeronautica Avio Aero di Pomigliano d’Arco, produttrice di componenti per velivoli militari e civili, dove lavorano circa 1100 addetti. Oggi è stato registrato il primo caso di COVID-19 che ha reso necessario mettere in quarantena l’ufficio ove l’impiegato prestava servizio. ” L’ emergenza COVID-19 accende un faro ancora più grande sulle aziende dove è sempre più necessaria non solo una adeguata attenzione verso la sicurezza ambientale, ma anche una visione complessiva e integrata della gestione aziendale dell’ambiente e della sicurezza “, dichiara l’ on. Gianfranco Di Sarno, già impegnato nel monitoraggio sulla sicurezza dei territori e sull’ intensificazione dei controlli in diversi quartieri della città e altri paesi limitrofi dopo il tavolo sulla sicurezza per i paesi Vesuviani di supporto al Generale Giuseppe La Gala.

