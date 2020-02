Avellino: Visita del Prefetto Paola Spena in Questura

Il Prefetto Paola Spena, da pochi mesi alla guida dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, ha fatto visita alla Questura di Avellino. Accolta dal Questore del capoluogo, Dr. Maurizio Terrazzi, ha incontrato funzionari e dirigenti della Questura e dei Commissariati distaccati nonché il personale in servizio, intrattenendosi, in un clima di cordiale serenità, per uno scambio di saluti. Il prefetto – nel corso della breve visita ha evidenziato come sia fondamentale l’impegno delle Forze di Polizia sul fronte della sicurezza collettiva che assicura, quotidianamente, democrazia e legalità, consentendo l’ordinato e regolare svolgimento di eventi pubblici, anche in vista delle prossime consultazioni elettorali e alla luce dei fermenti sociali che stanno interessando il territorio. Il Prefetto, accompagnata dal Questore, dopo aver visitato brevemente gli Uffici operativi della Questura si è poi congedato ribadendo la piena e sinergica collaborazione e sottolineando come sia imprescindibile la fiducia dei cittadini nella Polizia, che in concorso con le altre Forze dell’Ordine, assicurano la solidità del sistema sicurezza.