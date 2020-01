“Auguri Adriano!” Omaggio da parte de “IlMiglioRe” Tribute Band

http://https://www.youtube.com/watch?v=2RvnJi9Fovc

In occasione dell’ 82esimo compleanno di Adriano Celentano, “Il MiglioRe”, Tribute Band dedicata all’eterno ragazzo della via Gluck, gli ha dedicato una cover di una delle canzoni più emozionanti, vibranti e pregne di significato: “Conto su di te“.

La canzone, scritta dal compianto Giancarlo Bigazzi, uscì nel 1982 con l’album “Uh… Uh….” è un discorso a cuore aperto che un padre fa al proprio figlio, una lezione di vita in musica. Una delle dichiarazioni d’amore più bella che si possa ricevere da un genitore.

“E’ una canzone- dice Mick “Capitan” Ferigo – che ho riscoperto dopo la bella interpretazione di Morgan nella trasmissione Adrian. Io non riesco ad ascoltarla senza commuovermi, l’ho sempre amata fin da quand’ero bambino e con gli anni che passano, ora che non c’è più mio padre, la amo sempre più mia. Quindi ogni anno, il 6 gennaio, per me che porto in giro la musica di Adriano, non è solo lìEpifania, ma è soprattutto il giorno dell’opportunità di dire grazie ad Adriano facendogli gli auguri di buon compleanno con un videoclip, un happening o qualsiasi altra trovata.Certo – conclude l’ impersonator e cantautore – , sapere cosa ne pensa “lui” sarebbe un sogno. Ma mi basta fare il massimo per dirgli in ogni modo quanto gli sono riconoscente e farlo anche a nome di quei fan che non hanno tempo o modo di realizzare un video come questo”.

