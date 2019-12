Aspat Campania, domani i numeri e le proposte del Comparto della Sanità Privata Accreditata

L’Associazione Aspat, rappresentativa della sanità privata accreditata in Campania, presenterà domani (giovedì 19) ore 11.00 in conferenza stampa presso il Centro Congressi Tiempo, Centro Direzionale di Napoli isola E5, i numeri e le proposte per le macroaree Assistenziali della Specialistica ambulatoriale e della Riabilitazione/Sociosanitario e Salute Mentale. “Sul fabbisogno assistenziale e sui nuovi tetti di spesa – spiega il Presidente Pierpaolo Polizzi – abbiamo elaborato, e sarà presentata domani con numeri, dati e budget alla mano, una analisi della programmazione adottata recentemente dal Presidente De Luca e che tenta di risolvere le maggiori criticità del comparto, dalle liste d’attesa alle ripetute interruzioni delle prestazioni ai cittadini”.

Sulle singole Branche di competenza interverranno i Dirigenti ASPAT Gambardella, Gambino e Lanzaro.

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa